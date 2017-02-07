Филипп Лис оказался не единственным администратором «групп смерти»: в Москве зафиксирован случай троекратной попытки самоубийства от школьницы, состоявшей в одной из таких групп

Филипп Лис, он же Филипп Будейкин, может оказаться не единственным администратором так называемых «групп смерти», по вине которого покончили с собой более десятка подростков по всей России. Следствие проверяет троекратную попытку покончить с собой со стороны шестнадцатилетней школьницы из Москвы, которая состояла в одном из подобных сообществ.

В ноябре прошлого года следователи вышли на след Филиппа Лиса, который являлся администратором, по крайней мере, восьми закрытых сообщества в соц. сети «ВКонтакте», которые подталкивали подростков к суициду. Всего, по версии следствия, 21-летний Филипп Лис (Будейкин) может быть причастным к не менее чем пятнадцати случаям подростковых самоубийств и еще целому ряду попыток суицида.

Однако следствие над ним продолжается. Недавно экспертиза признала Будейкина вменяемым. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.

Тем временем, в России фиксируются новые попытки суицида среди подростков, которые, предположительно, связаны с другими так называемыми «группами смерти». Полиция тщательно следит за всеми подозрительными группами в соц. сетях, и прикрывает деятельность некоторых из них.

Но после ареста Будейкина вопрос не решился. Накануне в Москве зафиксирован очередной случай попытки подросткового суицида. Мать шестнадцатилетней девочки рассказала, что ее дочь трижды пыталась покончить с собой. Следствие уже установило, что девочка состояла в одной из суицидальных групп. На данный момент ведется следствие.