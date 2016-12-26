Фото погибших на борту Ту-154 в Сочи облетели социальные сети, а некоторые из них погибшие сделали за несколько минут до крушения. Собой на фоне кабины самолета похвастались Евгений Толстов в НТВ, хорист Александр Шутко, молодой дирижер Борис Буряченко и самая красивая танцовщица Лилия Пырьева. Артисты ансамбля постарше селфи не увлекались, потому от них остались более ранние фотографии – концерты, дети, семьи, свадьбы.

ТаСС и ряд других СМИ сообщает, что ансамблю скорбит по своим погибшим, СМИ – по безвременно ушедшим журналистам, которые хотели внимать мирную жизнь Сирии, а Россия плачет по общественнице Елизавете Глинке и художнице Людмиле Гурар. Каналы, потерявшие сотрудников, отменили все развлекательные программы на сегодня, а так же рекламы и сериалы, связанные с юмором. Все ребята были профессионалами дела, они умели отовсюду привезти яркие, и в то же время понятные репортажи. Оператор Вадим Денисов с «Первого канала» погиб вместо другого человека – должен был лететь не он, то есть кто-то выжил в этой катастрофе, не пропав в самолет. А Олег Пестов с «НТВ» хотел попасть именно в Сирию, считая это своим долгом.

Сейчас из моря в районе Сочи извлекли из моря семь тел погибших, куски самолета и документацию. Ни на ком из жертв крушения не было надето спасжилетов, хотя пресса в некоторых источниках пишет обратное. Минобороны опровергло этот слух, заявив, что это не может быть правдой. Погибли все 93 человека, которые были в самолете.