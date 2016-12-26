Фото погибших в авиакатастрофе сегодня вывешены в социальных сетях их родных и друзей. Артистов и журналистов вспоминают живыми, говорят о них хорошее, не забыв упомянуть предчувствие перед катастрофой, – многие не хотели лететь. Стало известно, что супружеские пары из ансамбля им. Александрова летели разными самолетами, и один из супругов выжил, а другой – нет. Там случилось в семье Клокотовой и Папкина, у пары Ралины Гильмановой и Михаила Васина все было иначе – они погибли вместе.

Сейчас Ралину оплакивают родители, младшая сестра Эвелина. Они вспоминают: Миша не хотел лететь ни один, ни с невестой. До ансамбля им. Александрова Гильминова занималась в балетной студии «Кострома». Балерины до сих пор не верят, что Ралины нет на свете. Они вспоминают ее как отзывчивого, доброго и креативного человека. Она в числе других «александровцев» летела поздравлять россиян в Сирии с Новым годом, но сейчас остатки ансамбля встречаются с ее родственниками, стараясь их как-то успокоить. Газета «Лайф» пишет о талантливой танцовщице в прошедшем времени и выражает ее родным в Казани сочувствие. О погибшей татарке пишет и издание «Татар-информ».

Павла Обухова, журналиста канала «Звезда», вспоминают друзья и коллеги. Никто не верит, что «рядовой Обухов» ушел из жизни в 25 лет. Все вспоминают живого и полного энтузиазма Павла, который хотел поселиться в Сирии и снять фильм об острове Матуа, путешествовать по стране и запечатлеть все, что касается жизни людей. Он летел в Сирию на Новый Год, чтобы заменить журналистов, уже работающих там, но теперь его друзья, которым нет и тридцати, вынуждены говорить о нем «Был».