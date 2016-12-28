Фото погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи: поиск тел продолжается

После крушения самолета Ту-154, поисковые операции не прекращаются, они проходят даже в ночное время суток. В первый день спасатели смогли обнаружить 11 тел жертв катастрофы, а также 154 обломка лайнера. Об этом передает российское издание.

На сегодняшний день в поиске задействованы 3500 человек, которые работают в три смены. Эксперты смогли узнать траекторию полета, что позволило точнее определить место падения воздушного судна. Необходимо уточнить, что сложность поиска заключается в особенности рельефа дна, а также обширным глубинным диапазоном.

Сегодня состоялось прощание с первой опознанной жертвой крушения Ту-154. Ею оказалась Оксана Бадрутдинова, являющаяся госслужащей. Женщина работала помощников директора департамента культуры Министерства обороны России Антона Губанкова. Она принимала участие в открытии культурного центра на российской авиабазе в сирийском городе Хмеймим. Женщина организовывала праздники в Алеппо. На новый год в ее планах была организация «голубого огонька» для детей Сирии.

Всего на борту лайнера находилось 92 человека, все они погибли. В Сирию помимо военных летели, двое госслужащих, правозащитница Доктор Лиза, журналисты телеканалов РФ, ансамбль Александрова, который собирался дать концерт российским военным в преддверии новогодних праздников.