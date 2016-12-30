Фото погибших в авиакатастрофе Ту-154 в Сочи: поисковые работы продолжаются

Недавно появилась информация, что поиск закончился, несмотря на эту новость, суда до сих пор находятся в квадрате поисковых работ, уходить не планируют. Об этом передает издание «СвободнаяПресса».

На сегодняшний день в сочинском аэропорту о катастрофе ничего не напоминает, он продолжает работать в обычном режиме. Все также люди продолжают нести цветы к импровизированному мемориалу, в память о жертвах крушения. После трагедии для поиска тел и обломков лайнера были задействованы около 50 судов, катеров Южного регионального спасательного отряда, а также гос.инспекции по маломерным судам МЧС. На месте происшествия работаю водолазы и специальное оборудование. На дне моря было найдено большое число обломков лайнера, документы, вещи пассажиров, тела и фрагменты тел. Стоит отметить, что на сегодняшнюю минуту нашли 20 тел, одну жертву крушения вчера похоронили на военном кладбище под Москвой.

Водолазы рассказали, что от пассажиров остались только небольшие фрагменты, их разбросало на большие площади. На данных фрагментах практически нет одежды. Эта работа психологически очень тяжелая. Водолазам запрещено распространяться о подробностях поисковых работ, но анонимно они рассказывают, что на дне картина не для слабонервных. МЧС сообщает, что были подняты все фрагменты тел, поэтому активную фазу поиска могут завершить.