Фото погибших в метро Санкт-Петербург: СК РФ сообщил об опознании всех тел

СК РФ на днях сообщил об опознании всех тел людей, которые погибли в результате террористического акта в Санкт-Петербурге, а также опубликовал список жертв. В основном ими стали молодые люди, одному из погибших было всего 17 лет.

Одной из погибших стала Динара Алиева, девушка 1996 года рождения. Она обучалась в Университете путей сообщения. В трагический день она ехала с занятий вместе со своими одногруппниками. Студентка ближе всех оказалась к эпицентру взрыва, в результате полученных травм она умерла в больнице. 13 ее товарищей были ранены, их жизни ничего не угрожает.

Погибший 20-летний Максим Арышев увлекался музыкой, являлся студентом экономического высшего учебного заведения. В день теракта он сбежал с пар и на метро ехал домой. Родные парня все 3 апреля провели в его поисках. Товарищи Максима отзываются о нем, как о веселом, компанейском человеке.

18-летняя Ксения Малюкова оказалась в злополучное время в этом вагоне метро, так как спешила к своему возлюбленному. Девушка училась на третьем курсе в колледже для акушеров, была одной из лучших студенток.

Скончался в результате теракта чемпион РФ по рукопашному бою 25-летний Денис Петров. Сотрудники спортивного клуба, где работал спортсмен, рассматривают организацию турнира в память молодому человеку, который будет проходить каждый год.

25-летняя Оксана Даниленко также стала пассажиркой вагона метро, где произошел теракт. В этот день девушка направлялась с учебы на работу. Она была мечтательницей, прекрасной художницей, планировала написать книгу о викторианской эпохе, побывать в Японии.

Лариса Щекина (02.06.1950)

Ирина Медянцева (06.05.1966)

Ангелина Свистунова (17.09.1990)

Мансур Сагадеев (27.08.2000 или 27.03.2000)

Также в списке числится Налимов Ю.П. (07.06.1945), Красикова Ю.Д. (12.09.1991), Мазанов Д.А. (19.02.1990), Невнержицкая М.А. (дата рождения неизвестна).