Фото погибших в метро Санкт-Петербурга пассажиров появились в Сети

В Сети появились некоторые фото погибших в метро Санкт-Петербурга пассажиров. Пользователи соц. сетей отыскали снимки на просторах Интернета. Большинство погибших оказались молодыми людьми.

Среди жертв кровавого террористического акта в питерском метрополитене оказалась и известная в узких кругах Ирина Медянцева. 50-летняя женщина была профессиональным мастером кукол. Фото ее работ можно найти в Интернете. Также она оказалась родственницей Владимира Левкина из культового коллектива «На-На». Известно, что Ирина на момент взрыва находилась в вагоне поезда вместе со своей дочерью. Однако дочь выжила, хоть и получила серьезные ранения. На данный момент ее жизни ничего не угрожает.

21-летняя Дильбара Алиева, гражданка Азербайджана, оказалась студенткой питерского вуза. В вузе уже подтвердили смерть девушки. Однокурсники, другие студенты и преподаватели учреждения почтили память погибшей девушки.

В МИД Казахстана подтвердили, что среди жертв числится и уроженец страны Максим Арышев, также прибывший в Санкт-Петербург на учебу. Ранее его считали исполнителем террористической атаки, но эта версия вскоре была отброшена.

Погиб и 26-летний Роман Петров – боец и тренер по рукопашному бою, многочисленный триумфатор различных турниров регионального и национального масштаба.

Подробной информации о других жертвах теракта пока нет. Всего же, по последним данным, погибли четырнадцать человек. Около пятидесяти получили ранения и были доставлены в больницы.