Фото жертв тамбовского подростка: причиной убийства стало увлечение оккультизмом

Пользователей интернета взбудоражило ужасное убийство 17-летним подростком из Тамбова. Люди не могут понять причины, по которым парень убил бабушку, отца и сестру. Об этом передает одно из российских изданий.

Знакомые характеризуют семью как благополучную. Глава семьи работал охранником в магазине, не употреблял алкогольные напитки, любил своих детей. Пару лет назад мать мальчика умерла от онкологического заболевания. Стоит отметить, что в семье ранее был подобный инцидент. Так, бабушка по маминой линии убила с помощью топора своего супруга. Одноклассники Александра Киреева утверждают, что парень не любил общество, носил черную одежду, часто называл себя сатаной. Они считают, что причиной убийства могло стать увлечение оккультизмом.

«После смерти мамы у него «поехала крыша». Он часто стал упоминать, что не верит в Бога. Он был разочарован в нем. Во время допроса, ему задали вопрос зачем он убил семью: «Хотел создать собственную группу, которая будет поклоняться сатане». Что касается версии про деньги – это ложь. Он всегда жил в достатке. Наркотики не употреблял», — рассказал знакомый Александра.

Некоторые соседи утверждают, что в семье возникали конфликты из-за желания отца привести в дом новую возлюбленную.