ФСБ предотвратила теракты в Московской области и накрыла базу террористов в Новом Уренгое

В ФСБ сообщили о пресечении террористической деятельности не менее двадцати сторонников ИГИЛ* в Новом Уренгое. Также спецслужбы предотвратили теракты в Москве и Московской области, которые планировали приверженцы террористов из Нового Уренгоя.

Сотрудники Федеральной службы безопасности накрыли крупную базу сторонников ИГИЛ в Новом Уренгое. В общей сложности в рамках этой операции бойцы ФСБ задержали два десятка человек – сторонников организации, а также провели семнадцать обысков. В ходе обысков кроме всего прочего была выявлена запрещенная экстремистская литература, пропагандирующая идеи и взгляды приверженцев терроризма.

Кроме того, в ФСБ сообщили о пресечении деятельности сторонников ИГИЛ в Московской области. Отмечается, что террористы прибыли в столичный регион как раз таки из Нового Уренгоя. Всего сотрудникам ФСБ удалось предотвратить деятельность четырех членов террористической организации.

По данным Службы безопасности, они планировали устроить резонансные теракты в Москве и Московской области. Также в ФСБ подчеркнули, что деятельность террористов была координирована из Сирии посредством мессенджера Telegram:

«В ходе следствия установлено, что данная группа прибыла из города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа и планировала серию резонансных террористических актов на территории Московского региона. Координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера Telegram».

*запрещенная на территории России организация.