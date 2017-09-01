Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракты в Москве, которыми выходцы из Центральной Азии пытались испортить детям 1 сентября, а мусульманам – религиозный праздник Курбан-Байрам. Один из двух боевиков террористической организации ИГИЛ, запрещенной в России, собирался подорвать себя в людном месте, второй – резать людей ножом в московском метро, передает издание «ТАСС».



Два члена террористической организации ИГИЛ, запрещенной в РФ и ряде стран, рассказали на допросе сотрудникам ФСБ, какие действия в московском метрополитене они собирались совершить сегодня, 1 сентября. Воспользовавшись тем, что День Знаний и Курбан-Байрам в этом году совпадают, два террориста планировали теракты: один из них резал бы случайных прохожих, другой совершил бы самоподрыв. Преступную группу из трех граждан Таджикистана обнаружили, обезвредили и допросили. Двое из троих являлись камикадзе, а устройство для самоподрыва один из смертников сконструировал сам.

В смартфонах террористов из запрещенной в РФ организации нашлось немало информации для ФСБ – у смертников, которые собирались убивать в День Знаний, есть эмиссар, курировавший их деятельность. Некоторые друзья задержанных вербуют в террористическую организацию парней-фанатиков или влюбленных девушек, также в организации есть лица, дающие инструкции террористам-смертникам.

Предотвращенный сегодня теракт – не первая успешная операция российской ФСБ. У РФ есть знания и опыт в этом деле, она готова делиться ими с ЕС, если тот захочет диалога. ФСБ не дает случиться терактам на массовых праздничных мероприятиях, народных гуляниях и в метро: первое полугодие закончилось для спецслужб десятью предотвращенными терактами. А «черный день» 3 апреля – единственный раз, когда террор оказался умнее и хитрее.