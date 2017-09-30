Гасан Абдулахадов: срочник, расстрелявший на учениях сослуживцев, убит при задержании

В Приамурье полицейские убили при задержании «срочника», расстрелявшего на учениях в Белогорске своих сослуживцев. Гасан Абдулахадов уже не объяснит, почему на ночных стрельбах 29 сентября открыл огонь не по целям, а по военнослужащим, ранив двух человек и убив троих. Обезвреживать опасного «срочника» отправили сотрудников антитеррористического подразделения: невменяемого солдата с автоматом приравняли к террористу.

В Приамурье на обезвреживание вооруженного и очень опасного беглого солдата срочной службы отправили специалистов по борьбе с терроризмом: Гасан Абдулахадов на ночных стрельбах открыл огонь не по мишеням, а по сослуживцам, после убежал из военной части с заряженным автоматом. На сегодня известно, что Абдулахадов был убит при попытке оказать сопротивление, потому в Белогорске сняли запрет на проведение уроков в школе и культурно-массовых мероприятий. Что заставило срочника из военной части № 53790 совершить страшный поступок – остается только догадываться. Никто не знал, что на душе у нового ефрейтора, переведенного из другой части всего за неделю до событий. Министерство обороны отмечает, что у преступника «сдали нервы», но многие понимают, что за этим «диагнозом» могут прятаться «дедовщина», «землячество» и издевательства офицерского состава. Солдаты части кончали собой, будучи не в силах поквитаться с обидчиками.

Штаб Восточного военного округа описал ефрейтора Абдулахадова как непростого и конфликтного человека: часть, из которой он перешел, считается куда престижнее части № 53790, ее военные работают артиллеристами за пределами России. У Абдулахадова были все шансы стать очень хорошим солдатом-контрактником, подвел только характер: Гасан совершенно не считался с окружающими, признавал только свое мнение, лез в драку по поводу и без.