Георгий Полтавченко обратился к жителям Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко, который занимает должность губернатора Питера, обратился к жителям города через видеообращение, где затронул тему ужасающего террористического акта, который произошел вчера днем и унес жизни 11 человек.

Губернатор города заявил, что преступники, который стоят за подрывом вагона в метрополитене Питера обязательно будут найдены и понесут наказание, которое они заслуживают.

«Цели, которые они преследовали, им не удалось добиться. Наших людей никто никогда не мог запугать, не получилось и в этот раз», — говорит Полтавченко.

Градоначальник отметил, что на протяжении трех дней в Питере объявлен траур, а также о выделении денежных средств, для всех пострадавших в этом инциденте. Так, из бюджета планируют выделить 23000000 рублей. По его словам, семьи погибших получат по 1000000 рублей, что касается раненых, у которых врачи диагностировали тяжелые травмы – по 500000 рублей, гражданам с легкими ранениями – по 250000 рублей.

Напомним, в Питере террористами планировалось два взрыва, к счастью вторую взрывчатку удалось вовремя обезвредить, она находилась на станции «Площадь Восстания». Эксперты утверждают, что сдетонирующее самодельное устройство имело мощность по тротиловому эквиваленту до 300 гр, что характеризует его, как относительно не мощное взрывное устройство, что касается второй бомбы, она могла принести больший урон. На сегодняшнюю минуту известно об 11 погибших и 45 пострадавших в результате террористического акта.