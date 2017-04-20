Глава ФСБ заявил, что заказчик теракта в питерском метро практически установлен

Российская служба безопасности установила заказчика теракта в питерском метрополитене. Данную информацию подтвердил глава ФСБ Александр Бортников. В своем заявлении он подтвердил, что выйти не след террориста действительно удалось, а его причастность к теракту в Санкт-Петербурге практически доказана.

Российские спецслужбы вычислили заказчика теракта в метро Санкт-Петербурга. Подробности пока не сообщаются: имя предполагаемого заказчика, его национальность и текущие координаты пока не раскрываются. Однако факт его вычисления уже подтвердил глава Федеральной службы безопасности. По словам Александра Бортникова, заказчик действительно определен:

«Практически установлен. Да, да, установлен. Все, что было официально предъявлено, свидетельствует о подготовке террористами того акта, который произошел в питерском метрополитене», — приводит слова главы ФСБ Интерфакс.

Ранее силовики вышли на след и задержали в Москве и Санкт-Петербурге более десяти причастных к организации теракта лиц. Все они оказались выходцами из стран Средней Азии. Почти все находились на территории России на законных основаниях, жили на съемных квартирах, были трудоустроены.

На днях также был задержан предполагаемый вербовщик смертника Джалилова Аброр Азимов. Операция по его задержанию также была проведена силами сотрудников ФСБ. Вскоре его арестовали. Изначально сообщалось, что он признает вину, но затем Азимов заявил, что не причастен к организации теракта.