Глеб Вореводин – один из пассажиров разбившегося на Алтае вертолета

В пассажиры вертолета «Robinson R-66», разбившегося в озере, «записывали» двух маленьких детей, но сейчас известно – там погибло пятеро взрослых людей. На борт взошел капитан судна Дмитрий Ракитский, его жена Елена, бывший вице-губернатор Алтайского края Анатолий Банных, Глеб Вореводин и Мария Козинцева 1985 года рождения.

Глебу Вореводину был 41 год, он занимался бэйсджампингом, являлся чемпионом в опасном стиле Free Fly, в 2014 году в Сочти прыгал с вышки в честь Олимпиады. Подписчиком своих соцсетей Глеб пообещал снимки самых красивых озер Алтая, сделанных с вертолета, хотя жить ему оставалось не больше суток. Так что геликоптер мог 12 февраля осуществлять экскурсионный рейс, хотя в темное время суток это делать нельзя. Сейчас над Телецким озером кружатся Ми-8, предположительно подвезут аппарат для поиска под водой. От Ракитского Дмитрия Александровича никто не ожидал ни крушения воздушного судна, ни вылета «на экскурсию» по темноте – у него стаж, безупречная репутация и кругосветное путешествие на вертолетах.

В Википедии уже «похоронили» одного из пассажиров «Робинсона», Анатолия Банных. Несколько часов назад факту появления второй даты возмущались пользователи соцсетей – рано хоронят. Но сейчас стало ясно: не выжил никто. В социальной сети ВК Глеба Вореводина пока не появилось соболезнований — семья просит журналистов оставить ее в покое, а друзья Вореводина верят, что можно выбраться живым из озера на Алтае зимой.