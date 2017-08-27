На Гонконг, а также Макао, снова обрушится тайфун. Данное природное явление станет вторым в этом месяце. Из-за урагана «Пакхар» был объявлен 8-ой уровень штормовой опасности. Эта информация появилась на официальном портале китайских метеорологов, передает издание «РИА Новости».

Метеорологи сообщают, что к Гонконгу, а также Макао, приближается тайфун. На утро воскресенья «Пакхар» был зафиксирован в 80 км от Макао, он активно движется в сторону района со стороны юго-востока. По причине тропического шторма в воздушных гаванях Гонконга приняли решение отменить более 100 авиарейсов. Также было перекрыто движение общественного транспорта, паромного сообщения. Помимо этого закрыты супермаркеты, госучреждения, школы, детские садики, банковские организации.

Шторму присвоили 8-ой уровень опасности, ожидается, что он обрушится на районы в обеденное время. Скорость ветра урагана достигает около 115 км/час. В некоторых китайских провинциях может произойти наводнение. Также эксперты утверждают, что после того, как тайфун продвинется вглубь материка, он станет слабее.

В этом месяце Гонконг уже подвергался природной стихии. Так, на Китай, а именно на южное побережье обрушился тайфун «Хато». В результате непогоды имеются жертвы, ими стали 17 человек. Сообщается, что мощная стихия привела к большим разрушениям. По утверждению гонконгских властей, такая непогода в последний раз наблюдалась в конце 90-х, а в Макао – пять лет назад. Ликвидацией последствий тайфуна занимались военные страны.