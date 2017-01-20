Гражданин Литвы незаконно пытался провезти 3,5 тысяч пачек сигарет

Брянские таможенники на многостороннем автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи обнаружили в автомобиле Opel Meriva Cosmo, водителем которого являлся гражданин Литвы, коммерческую партию сигарет, провозимую с сокрытием от таможенного контроля.

Этими сигаретами были нашпигованы многие технические полости, предъявленного к досмотру автомобиля. Блоки с сигаретами удалось обнаружить с помощью инспекционно-досмотрового комплекса. Всего было выявлено и изъято 3516 пачек сигарет с маркировкой «Минск Super Slims» и «NZ Gold Super Slims». Водитель пояснил, что о нахождении в машине сигарет он ничего не знал.По факту сокрытия товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, в отношении гражданина Литвы возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ.