Группа «Кит» призвала 5000 российских подростков к массовому суициду – социальные сети

Группа «Кит» призвала российских подростков к массовому суициду. Такая информация вчера, 9 марта, начала активно распространяться в социальных сетях. Сообщалось, что в городе Тольятти готовилось самоубийство около пяти тысяч подростков.

Сообщалось, что такая информация якобы поступила в местную полицию. В ней было указано, что некая группа «КИТ» призывает школьников к массовому суициду, а суицид должен состояться в ближайшее воскресенье.

Авторы этой новости через социальные сети призвали родителей тщательно следить за своими детьми, даже если их поведение не вызывает никакого подозрения. Родителям советуется не отпускать детей из дому вообще, даже если они собрались к родственникам или друзьям.

Однако в полиции все эти слухи опровергли, заявив, что никакого сообщения о готовящемся массовом суициде в органы правопорядка не поступало. Не только в полиции, но и в правительстве региона обратились к родителям с призывами не поднимать панику. В обращении сказано, что информация о массовом суициде подростков фейковая, ничего подобного на самом деле не готовится.

Вместе с тем, сама ситуация выглядит очень тревожной. Вчера, девятого марта, в местных школах прошли родительские собрания, темой которых стало вовлечение детей в так называемые «группы смерти». В России до сих пор продолжают фиксироваться случи склонения детей к суицидам.