Грузовик наехал на людей в Стокгольме: есть жертвы и пострадавшие

Грузовик въехал в толпу людей в Стокгольме. На данный момент известно о нескольких жертвах и пострадавших. Шведские власти не дали окончательной оценки происходящему, однако не исключается возможность террористической атаки.

По сообщениям местных источников, происшествие случилось в популярном районе шведской столицы, на пешеходной улице. Обстоятельства трагедии пока не известны, но к текущему моменту удалось установить некоторые факты. Известно, что грузовик наехал на нескольких человек, а затем врезался в здание торгового центра, что неподалеку от места происшествия. В полиции Стокгольма сообщили, что не располагают данными о текущем местонахождении грузовика. Ранее некоторые источники сообщили о стрельбе после наезда на людей. Однако полиция опровергла данные сведения.

К текущему времени известно о трех погибших и нескольких пострадавших. Точное их количество пока не называется, — сообщает РБК. Официальные власти пока не комментировали происшествие, однако СМИ пишут, что случившееся может быть терактом.

На данный момент место происшествия оцеплено. Спецслужбы эвакуировали людей из потенциально опасного района. На месте трагедии продолжают работать сотрудники скорой помощи. Очевидцы рассказывают, что скорые время от времени увозят пострадавших в больницы.

Также известно, что полицейские, работающие на месте трагедии, попросили владельцев и работников магазинов, которые располагаются рядом, не закрываться и не покидать свои рабочие места. А вот прохожих стражи порядка не пускают на оцепленную территорию.