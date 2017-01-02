GTA в Ульяновске: видео массового ДТП появилось в YouTube

Видео страшного массового ДТП появилось в YouTube, и на нем видно, что виноват пьяный водитель «Хюндая», который катался без прав. «Медиа73» пишет, что машина не справилась с выбором положенной дистанции и устроила «эффект домино». «Хюндай» стукнул «Хонду», та влетела в ВАЗ, а тот, в свою очередь, протаранил Ладу-Калину». На данный момент известно, что пострадала только спутница пьяного водителя без прав.

Инцидент имел место в Ульяновске по ул. Рябикова, водитель о не хотел «дышать в стакан» представителя ГИБДД, поскольку отлично знал, что тест не пройдет. О другом ДТП 18 декабря сообщает издание «НьюИнформ». На трассе М-5 все закончилось одним летальным исходом и ранениями: столкнулись три машины. Водителю «Рено» не повезло погибнуть в старом году, не дожив до нового. На 856-ом километре машину выбросило на встречную полосу сначала под ВАЗ, а потом — под колеса фуры. От полученных травм на месте скончался пенсионер, владелец «Рено».

Не только для Ульяновской области старый год закончился трагично. Четыре машины столкнулись в Бавлах (Татарстан), и для большой семьи это закончилось летально. УАЗ не рассчитал, желая объехать «Митцубиси» и «Шевроле», и вместо обгона получил ДТП и аварию с фурой «Скания». Лихач погиб, его жена и сын-подросток – тоже. О личностях погибших 29 декабря издание «НьюИнформ» не сообщает.