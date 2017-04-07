ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на полицейских и бойцов Росгвардии в Астрахани

Террористы ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на полицейских и бойцов Росгвардии в Астрахани. Запрещенная на территории России организация заявила о причастности к обоим инцидентам – четвертого и шестого апреля.

Связь преступников с радикальной исламистской группировкой установили в ходе расследования и следователи. В квартирах были проведены обыски, а также был установлен круг общения и связей всех подозреваемых преступников, — передает РБК.

Ночью четвертого апреля в Астрахани были убиты два сотрудника автоинспекции. По предварительным данным, полицейские прибыли на место дорожного происшествия, начали составлять протокол. В это время несколько мужчин, находившихся в микроавтобусе, поучаствовавшем в аварии, напали на полицейских, открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате стрельбы оба полицейских погибли на месте. Преступники завладели их оружием и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя два дня, шестого апреля, бойцы Росгвардии, участвующие в операции по поиску преступников, остановили подозрительный автомобиль для проверки. Подозрения подтвердились. В салоне находились причастные к нападению на полицейских люди. На месте завязалась перестрелка. В ходе стрельбы были ранены трое бойцов силовой структуры. Один преступник был убит, еще один – ранен.

Спустя некоторое время силовики вышли на след стрелков и в ходе спецоперации ликвидировали еще троих нападавших.