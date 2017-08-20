Игорь Ланской: несчастный случай забрал жизнь советника

Игорь Ланской трагически скончался, о его смерти рассказали в Минздраве, опубликовав соответствующую заметку на официальном портале ведомства. На должность советника главы министерства Игорь Львович был назначен четыре года назад.

Вчера на официальном сайте российского Минздрава появилась информация о кончине Игоря Ланского, который занимал должность советника главы министерства. В сообщении указывается, что он скончался в результате несчастного случая, но более подробной информации не сообщается. Сотрудники ведомства выразили слова соболезнования семье советника. Мужчине был 41 год.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской. В нашей памяти Игорь Львович навсегда останется добрым, отзывчивым и высокопрофессиональным человеком», — вспоминают Ланского коллеги.

В обязанности Игоря Львовича входили вопросы медицинского туризма, инноваций, науки, здоровья общества. В ведомстве также отметили, что Ланской начал работать в медицинской отрасли в конце 90-х, он сумел быстро зарекомендовать себя как высококвалифицированного специалиста. До этого он работал в информационных, аналитических агентствах. Так, в начале 2000-х на протяжении шести лет он был старшим вице-президентом, а после директором по инвестициям. Игорь Львович известен благодаря защитной позиции по вакцинации и борьбе с курением. Он рассказывал россиянам, как опасно в подростковом возрасте ожирение и кальян. Ранее Ланской заявлял о намерении развешивать в лифтах плакаты, в которых будет говорится о последствия пагубных привычек.

Напомним, Ланской родился в столице РФ. Высшее образование Игорь Львович получил в государственной юридической академии Москвы. На должность советника он был назначен четыре года назад.