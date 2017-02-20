Игра «Море китов»: в Красноярске предотвратили два подростковых суицида

В Красноярске полиция предотвратила еще два подростковых самоубийства детей, которые выполняли задания игры «Море китов». Двое подростков дошли до финального задания, но полицейские подоспели вовремя. Две попытки самоубийства среди подростков в Красноярске произошли только за последнюю неделю, а в целом в регионе насчитываются десятки таких случаев.

Активизация деятельности «групп смерти» замечена с начала 2017 года. Такие группы начали распространяться не только во «ВКонтакте», но и в других популярных социальных сетях. Смертельные игры выполняют подростки из разных регионов России. Кроме того, «мода» на «группы смерти» распространилась и на соседние страны.

Накануне администрация соц. сети «ВКонтакте» начала массово замораживать странички пользователей, которые проявляют даже минимальную связь с «группами смерти». За хештеги о китах в соц. сетях страничка пользователя блокируется на определенный срок до выяснения обстоятельств.

Таким образом, пользователи фактически лишились возможности публично общаться со своими кураторами, давать позывные к самоубийствам. Однако общая ситуация от этого не улучшилась. Попытки подростковых суицидов фиксируются снова и снова, причем география их достаточно обширна.

Следователи России, Украины и других стран пока не вышли на след людей, которые стоят за всеми этими преступлениями.