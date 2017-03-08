Игра «Синий кит» докатилась до Евросоюза: в Риге проверяют подростковый суицид

Игра «Синий кит» дошла до Евросоюза. Накануне СМИ сообщили о первом случае подросткового суицида в Латвии, связанного с увлечением смертельно опасной игрой «Синий кит». На данный момент информация проверяется.

Ребенок скончался утром седьмого марта. Об этом сообщили балтийские СМИ с ссылкой на источники в социальных сетях. Сообщалось, что отец сам обнаружил тело сына, который был учеником одной из воскресных школ. На момент его обнаружения, ребенок еще был жив, но находился в бессознательном состоянии.

Врачи попытались спасти мальчика, но спустя несколько часов его сердце остановилось. В социальных сетях сообщили, что смерть ребенка наступила в результате совершенного им самоубийства. Мальчик якобы увлекался игрой «Синий кит».

Однако официального подтверждения этой версии пока нет. Наоборот, в полиции призвали не распространять неподтвержденные сведения.

Тем не менее, данный случай вызвал волну тревоги в обществе. Точный диагноз и точные причины смерти мальчика не сообщаются. Судя по всему, он действительно покончил с собой, однако была ли эта смерть связана с «группами смерти», пока неизвестно.

Напомним, что «мода» на «смертельные игры» среди подростков начала распространяться с новой силой после нового года, когда в СМИ возникла волна ажиотажа.