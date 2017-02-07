Игра «Синий кит» убивает детей в Казахстане: как минимум четыре случая суицидов или попыток суицида зафиксированы в Республике Казахстан

Игра «Синий кит», новый «смертельный тренд» российских подростков, набирает популярности практически во всех странах постсоветского пространства. В последнее время случаи подростковых самоубийств и попыток суицида заметно участились в странах Средней Азии, в частности в Киргизии и Казахстане.

Накануне в Казахстане были зафиксированы несколько таких случаев. В ночь с пятого на шестое февраля в городе Караганда с собой покончила молодая девушка по имени Галина Сибирякова. Девятнадцатилетняя девушка покончила с собой, повесившись в собственной квартире. Следователи подозревают, что девушка была участницей злополучной игры «Синий кит».

Ее родной дядя рассказал, что Галя действительно вела себя подозрительно в последние дни перед смертью, но никто не обратил на это должного внимания. К тому же, за несколько часов до самоубийств девушка нормально пообщалась с мамой по телефону. А повесилась она на дверной ручке в ванной, что само по себе сделать очень тяжело. Дядя погибшей также рассказал, что перед суицидом она не спала всю ночь и говорила с кем-то по телефону.

Еще один подобный случай зафиксирован в школе города Тараза в Казахстане. Ученик восьмого класса выполнял задания игры «Синий кит», но это вовремя заметили старшие и предотвратили возможные трагические последствия.

Еще два аналогичные случаи зафиксированы в городе Семей. Там шестнадцатилетняя и семнадцатилетняя школьницы тоже выполняли задания «Синего кита». Предотвратить трагические последствия тоже удалось вовремя.