Илез Яндиев, ингушский боксер и чемпион мира, был ранен в одном из столичных ресторанов Ингушетии, где он назначил встречу оскорбившим его ранее мужчинам. Спортсмена отправили в клиническую больницу Назрани, ему потребовалось оперативное вмешательство. Дело находится на контроле правоохранительных органов, ведется розыск тех, кто применил огнестрельное оружие.

По сообщению ИА “Регнум”, второго мая, в ресторане города Назрань произошла перестрелка, во время которой был ранен чемпион мира по боксу 2006 года Илез Яндиев. Как выяснилось, молодой мужчина несколькими днями ранее не поладил с представителями одного из самых уважаемых в Ингушетии тейпов (родоплеменных единиц вайнахского народа). Конфликт произошел, когда он со своей женой отдыхал в этом же ресторане, и подвергся агрессии со стороны представителей конкурирующего тейпа. Яндиев не стал разбираться с обидчиками при жене и назначил им встречу. Когда третьего мая он появился в ресторане, по нему сразу же открыли огонь.

Напомним, что конфликты с применением огнестрельного оружия, в республике Ингушетия не редкость. Так в 2015 году во время драки между теми кто выступал “за” или “против” имама Хамзата Чумакова, стороны открыли друг по другу стрельбу из автоматов Калашникова. Как утверждали очевидцы, один из них принес на встречу даже пулемет. К счастью тогда перестрелка обошлась без жертв.