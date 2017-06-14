СК РФ официально назвал гибель экстрасенса Илоны Новоселовой несчастным случаем без криминальной составляющей. Молодой человек, с которым выпивала у себя на съемной квартире «ведьма», не толкал ее с балкона: девушка сама залезла на перила, желая напугать его.

«Экстрасенсорные способности» свалились на Илону после того, как она сменила пол: до операции «ведьма» была обыкновенным молодым человеком по имени Андрей. И только став Илоной, экстрасенс получила и новое женское тело, и якобы умение слышать голоса мертвых.

Разные экстрасенсы по-разному отреагировали на смерть «коллеги по цеху»: одни считают, что такие всегда очень плохо заканчивают – нечего спорить с Богом и судьбой. А ведущий «Дома-2» Влад Кадони уверен, что это не просто несчастный случай – это суицид. Долгое время Илону травили в Интернете, и травле постоянно сопутствовали ссоры и проблемы с сожителем. С неким Артемом Бесовым Илона ссорилась и мирилась, подключая даже маму в свои семейные конфликты.

В тот роковой вечер любовники манипулировали друг другом: Артем грозился уехать от Илоны в Челябинск, на это девушка сказала ему, что тогда она прыгнет с балкона. Новоселова боялась остаться одна и «вцепилась» в отношения с тем, кто давно хотел ее оставить.

Кадони винит в гибели своей приятельницы те СМИ, которые обнародовали факт операции по смене пола. Транссексуала унижали и оскорбляли не только за смену пола, но и за то, что Илона берет деньги, не меняя жизнь клиентов в лучшую сторону. Владу искренне жаль свою подругу, в своем «Инстаграме» он оставил публикацию с фотографией Илоны, в которой попросил простить его за все.