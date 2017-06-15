Илона Новоселова, участница телевизионного проекта «Битва экстрасенсов», трагически погибла. По предварительной информации, она выпала с балкона своей квартиры. Причиной этого несчастного случая могла стать ссора девушки с любимым человеком.

Стало известно, что молодая участница телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» — Илона Новоселова, трагически погибла в возрасте 29 лет. Смерти девушки наступила после того, как она упала с балкона своей квартиры, получив несовместимые с жизнью травмы. Следствие устанавливает, было это несчастным случаем или же самоубийством.

Как сообщают корреспонденты, то вероятной причиной этой кончины могла стать ссора девушки со ее молодым человеком, в отношениях с которым она была почти два года. Накануне стало известно о том, что девушка поругалась с молодым человеком из-за того, что он хотел переехать в родной город. Илона же настаивала на проживании в Москве. После скандала девушка позвонила своей маме и попросила приехать. Когда мать приехала в квартиру дочери, Илона была уже в нетрезвом состоянии и постоянно говорила о том, что не хочет жить.

Родительница не придала значения таким заявлениям, поскольку Илона всегда славилась неуравновешенным характером и подобными фразами. Позже Илона отправилась в свою комнату посмотреть телевизор, где и случился несчастный случай: девушка выпала с балкона на козырек стоматологической клиники. Скорая, приехавшая на место трагедии, констатировала ее смерть.

Самые близкие родственники и друзья Илоны Новоселовой говорят о том, что она предчувствовала свою смерть: незадолго до этой трагедии она попросила прощения у своей матери, с которой та не общалась долгое время.