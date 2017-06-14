Илона Новоселова: знаменитую ведьму из «Битвы экстрасенсов» унес несчастный случай

В Москве погибла знаменитая участница «Битвы экстрасенсов» Илона Новоселова. Девушку унес несчастный случай: желая попугать своего любимого мужчину, она залезла на перила балкона, но не удержалась и сорвалась.

По данным следствия, в роковой вечер экстрасенс выпивала со своим мужчиной. Слово за слово и завязалась перебранка, которая переросла в ссору. Илона, желая напугать партнера и повлиять на него, сказала, что выбросится с балкона. Она залезла на перила, думая, что удержится и слезет. Но, потеряв равновесие, упала с шестого этажа и умерла от травм, несовместимых с жизнью. Смерть не носит криминального характера – налицо все признаки несчастного случая.

#битвасильнейших#новоселова#прорчу#😂😂😂😂#всем A post shared by Илона Новоселова (@ilonanovoselova) on May 20, 2015 at 12:19pm PDT

Соседи «ведьмы» в последнее время жаловались на нее – распитие спиртного стало для Илоны Новоселовой и ее парня практически нормой жизни. Партнеры постоянно ругались и шумели. Крик стоял и за несколько минут до гибели Илоны. Но в последнем конфликте с сожителем принимала участие и мама девушки: Илона позвонила ей по телефону, попросила приехать и поддержать ее в конфликте с мужчиной.

💋💋💋💋🐰💋💋💋💋 A post shared by Илона Новоселова (@ilonanovoselova) on May 15, 2015 at 4:18am PDT

Другой экстрасенс, Дарья Воскобойникова, отметила, что печальный конец «черной ведьмы» был ожидаем и предсказуем. Нельзя направлять магию во вред другим людям и во благо только себе. Рано или поздно приходит расплата, и итог, увы, плачевен. «Ведьмы» не были лично знакомы, но Дарья наблюдала за Илоной: ей была интересна женщина с душой маленького обиженного ребенка и недюжинными способностями.

Ранее СМИ писали, что когда-то Илону Новоселову звали Андреем, но мужчина сменил пол, осознав, что живет не в своем теле. Увы, магические способности Илоны не помогли ей избежать своей смерти, предвидеть и предотвратить ее.