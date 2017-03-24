Илья Пономарев рассказал, что Вороненков шел на встречу с ним, когда его убили

Илья Пономарев, экс-депутат российской Госдумы и близкий друг убитого Дениса Вороненкова, рассказал, что планировал встретиться с ним в роковой день. Убийство Вороненкова произошло за несколько минут до встречи с Пономаревым.

Сейчас Илья Пономарев проходит по делу об убийстве Вороненкова в качестве свидетеля. Его, а также жену убитого Марию Максакову, следователи допросили в первую очередь. Журналистам же Пономарев рассказал, что планировал встретиться с Денисом после обеда 23 марта – то есть фактически Вороненков уже направлялся на встречу с Ильей, когда киллер настиг его возле отеля.

Для Пономарева, по его словам, убийство друга стало шоком. При этом экс-депутат придерживается той же версии, что и официальные украинские власти. Илья Пономарев уверен, что Вороненков был в статусе «следователя» для украинских спецслужб, и мог предоставить им важную информацию о российских силовиках.

Также Пономарев рассказал, что охранник, сопровождавший его коллегу, был приставлен к Денису украинской Службой безопасности. При этом, как отметил свидетель, обычно Вороненков ходил с двумя телохранителями. Почему в тот момент рядом с ним оказался только один охранник, свидетель не знает.

Напомним, что убийство Дениса Вороненкова произошло вчера, 23 марта, в центре Киева, в районе полудня по московскому времени. К месту происшествия вскоре прибыла его супруга Мария Максакова.