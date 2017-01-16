Илья Посохин из программы «Адская кухня» разбился насмерть в Приморье

Илья Посохин, повар из программы «Адская кухня», разбился насмерть в Приморье, — пишет «Комсомольская правда». ГИБДД сообщило, что повар-шоумен не справился с управлением между Дальнегорском и Уссурийском. Его «Тойота Премио» вылетела на встречную полосу и врезалась в «Ниссан». Двухлетнего стажа вождения оказалось мало, чтобы предотвратить смертельное ДТП.

Илью Посохина просто занесло на обледеневшей, давно нечищеной трассе Рудная Пристань – Осиновка. Он торопился к ребенку на день рождения, но не «лихачил». Брат погибшего сообщает, что на его номер звонят чтоб выразить соболезнования. Повара и его фирменные блюда, особенно стейки, любили в ресторанах Владивостока и Приморья, каждый ресторан хотел заполучить себе участника «Адской кухни». Последний год повар работал в заведении «Круиз». Все, кто знал Посохина и его семью, стараются помочь его жене и дочери деньгами и в организации похорон.

Погребен Илья Посохин будет на Морском кладбище во Владивостоке. Приморская полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего, и окончательное решение будет вынесено после проведения всех следственных работ. Родные и близкие повара на его страничке в ВК оповещают всех желающих проститься с ним, что прощание состоится 18 января в 14.30. в зале прощания крематория на кладбище.