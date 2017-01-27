Инспектор ДПС спас девушку: Алексея Коняева представят к государственной награде

Вчера в столице РФ произошла авария, в результате которой инспектор ДПС спас девушку-водителя. Подробности происшествия рассказали в МВД РФ.

В вечернее время иномарка, которая двигался по Ростовской набережной, на высокой скорости пробила ограждение, а после упала в речку и начала тонуть. Увидев ДТП, один из инспекторов ДПС, который в это время проезжал мимо, не задумываясь, бросился на помощь. Мужчина прыгнул в воду и помог женщине выбраться из машины. Героем стал капитан Алексей Коняев. В результате инцидент спасателя и хозяйку автомобиля госпитализировала скорая помощь, приехавшая на место происшествия. Сообщается, что мужчина получил общее переохлаждение, отморозил две кисти. В МВД страны заявили, что капитана представят к гос.награде за мужество.

Напомним, в начале текущего месяца в городе Владивосток Алексей Пузанов, который является сотрудником Пограничного управления ФСБ в Приморском крае, спас детей во время пожара. Так, проезжая мимо детского учреждения, которое в это время было охвачено пожаром, Пузанов услышал крики и не смог не откликнуться. Вместе с воспитательницей они смогли вынести из горящего детсада шестерых малышей, возраст которых до двух лет. Также во время данного происшествия пограничник спас женщину.