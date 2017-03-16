Ирина Лаптева: на чиновницу Минкомсвязи завели уголовное дело

Начислять кому-то слишком большую зарплату по своему усмотрению – дело уголовно наказуемое, поэтому чиновницу Минкомсвязи Ирину Лаптеву ожидает суд. Главу «Почты России» Страшнов, получавший с ее легкой руки огромные зарплаты и премии, народ не любит и не верит, что почта после реформации будет лучше работать. Вопросы СК РФ возникли и к Дмитрию Страшнову, хотя он эти деньги просто получал.

Россияне интересуются суммой, которую завысила Страшнову Лаптева, пользуясь своими полномочиями. Оклад директора был завышен в 8 раз, зарплаты за 2014-2015 гг. составляют 46 млн. рублей, а премии доходили до 82 млн. рублей, непонятно только за какие заслуги. Всего в карман Дмитрия Страшнова за время деятельности чиновницы утекло 128 млн. рублей. Так же огромную зарплату, не соответствующую выполненной работе, могли получать некоторые топ-менеджеры «Почты России». Парадокс данного дела заключается в том, что никакого предварительного сговора у 35-илетней Лаптевой и Страшнова не было: он сама не понимает, зачем она себя подставила под статью, давая ему такие огромные деньги.

Необоснованные премии и зарплаты директора «Почты России» подорвали ее саму изнутри, она не достигла даже показателей, запланированных за год. Сейчас, когда Ирина Лаптева под следствием – Страшнов всецело зависит от нее. Чиновница заговорит и расскажет, действительно ли глава «Почты России» имеет только косвенное отношение к начислению себе зарплат и премий.