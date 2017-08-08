В Саратовской области прекращены поиски маленького Ивана Емельянова, которого почти сутки искали полиция, профессиональные поисковики из «Лизы Алерт», волонтеры. Все закончилось трагедией – Ваня утонул в пруду. Представитель «Лизы Алерт» отметил на ориентировке мальчика «Найден. Погиб.», другой информацией его отряд не располагает.

В селе Красное (Самойловский район, Саратовская область) найдет мертвым Ваня Емельянов, которого искали, что называется, «всем миром». Двухлетний малыш утонул в пруду, и нашли его на противоположной от дома стороне водоема. Заметив, что прибило к берегу что-то вроде тела, полиция вызвала водолазов, а те подтвердили, что ребенок утонул.

Первым делом волонтеры, полиция и кинологи прочесывают местность – леса и водоемы, нередко набирается несколько сотен желающих помочь, как это было и с Ваней. Несчастный случай — одна из трех версий СК РФ в случае пропажи малолетнего, так же предполагают, что ребенка убили. Счастье, когда пропавшего ребенка находят живым.

По данным СК РФ мать не доглядела 6 августа своего двухлетнего сына, дети в его возрасте очень активны и непоседливы. Ребенок сам ушел со двора в неизвестном направлении, мать не смогла его найти и обратилась за помощью. Дошло до волонтеров из «Лизы Алерт» и кинологов с собаками.

Ранее саратовские СМИ писали о пропавшем семилетнем мальчике, который был благополучно найден и возвращен домой к бабушке. Ребенок заигрался с детьми далеко от дома, где-то в полтора километрах от него. Тогда до волонтеров дело не дошло, полиция сама опросила свидетелей в Красноармейске и разыскала мальчика.