Из ТЦ «Мега» в Уфе эвакуировали более 4 тыс. человек

Уфимский ТЦ «Мега» был полностью эвакуирован спасателями. Здание покинули около 4 тысяч человек, а около торгового центра был развернут оперативный пункт, где людям выдавали пледы и теплые напитки.

Крупнейший городской торговый центр в Уфе – ТЦ «Мега» – был эвакуирован сотрудниками МЧС по пожарной тревоге. В общей сложности из здания комплекса были выведены не менее четырех тысяч посетителей и сотрудников торгового центра.

Около здания были развернуты пункты первой помощи эвакуированным. Спасатели приготовили для людей теплые напитки и пледы, в частности, для тех, кто эвакуировался без верхней одежды. Один из очевидцев случившегося рассказал:

«Приехали пожарные, полиция. Организован пункт с чаем и пледами для тех, кто вышел без верхней одежды. Народ разъезжается, большой затор».

К счастью, жертв и пострадавших на месте происшествия зафиксировано не было. Также в здании не было никакого возгорания, а тревога и эвакуация, как объяснили в МЧС, были учебными. Таким образом, местные власти проверяли торговый центр, а также спасателей на случай реальной экстренной ситуации.

Массовые проверки торговых центров в России начали проводить после трагедии в Кемерово, когда при пожаре 25 марта погибли 60 человек.