Изнасилование в Швеции: нелегалы надругались над женщиной он-лайн

Страшное по своей циничности происшествие случилось в Швеции. Трое арабов, которые попали в высокоразвитую страну как беженцы, изнасиловали местную девушку, а свои зверства снимали на смартфон. Трансляция шла в Фейсбук одного из преступников, издевательства над жительницей города Упсала продолжалось до прибытия полиции.

У «несчастных мигрантов» помимо изнасилования были нелады с законом Швеции. Страна приняла их, помогла в первое время, а один из них «в благодарность» делал из молодых шведов наркоманов. Ему инкриминируют «хранение наркотиков» и разбой. На беззащитную девушку, которой всего 21 год, злоумышленники напали втроем. На кадрах видеоконференции удалось рассмотреть, что один «герой» угрожает жертве пистолетом, а второй срывает одежду. Не обошлось и без «селфи» рядом с изнасилованной – всем троим было очень весело в момент преступления.

Жертва опознала всех своих насильников. Благодаря ее показаниям объявилась еще одна девушка, которая пострадала от рук той же троицы. Она рада, что не истек срок давности ее дела – год назад все спустили на тормоза. Европа уже сама не рада, что в свое время пустила нелегальных мигрантов, предоставляя им хорошие условия работы, на которой они не захотели работать. Странам ЕС еще предстоит понять, какую «чуму» они впустили в свой дом. А пока полиция скрывает количество изнасилований, которые каждый год совершаются в Европе мигрантами.