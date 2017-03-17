Извержение вулкана Этна напугало туристов и сотрудников телеканала ВВС

В Италии сотрудники телеканала ВВС вместе с туристами пострадали при неожиданном для всех извержении вулкана Этна. Всех людей, получивших травмы, госпитализировали в местную больницу, где им оказали помощь.

Группа туристов и журналисты близко подошли к опасной зоне, внезапно один из кратеров выпустил газ, камни и поток лавы. Все это было заснято, на видео видно, как люди были напуганы. Паникуя, они решили бежать вниз по склону, а в это время вулкан буквально отстреливался камнями. В результате данного инцидента шесть людей были госпитализированы, у них зафиксированы травмы, ожоги. Необходимо отметить, за последнюю неделю активность Этна усилилась, высота извержения лавы достигла 300 метров.

Ребекка Морелле, которая является журналистом ВВС, написала у себя в блоге, что с их бригадой все хорошо, они получили только порезы, ушибы, а их одежда прожженна.

«Вся группа жива, у нас имеются незначительные порезы и ожоги. Очень потрясены случившимся, был большой страх. Мы бежали с горы, которую забрасывало большими камнями, приходилось увиливать от них, а также от пара, который был как кипяток. Никогда не мечтала о таком опыте», — поделилась журналистка.

На официальном сайте канала сообщили об эвакуации людей, которую проводили спасатели.