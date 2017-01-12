К поискам Егора Антонова, пропавшего в городе Коммунар, подключились военные

Шестилетний мальчик Егор Антонов из города Коммунар до сих пор не найден. Поиски продолжаются уже шестые сутки, но никаких следов исчезнувшего ребенка найдено не было. В поисковой операции задействованы полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры. А недавно к операции присоединились и военные.

Седьмого января Егор Антонов, проживающий в Коммунаре, что в Ленобласти, вместе с родителями, вышел из дома на прогулку с собакой и не вернулся. Самостоятельные поиски родителей в первый день исчезновения ни к чему не привели. Усилия спасателей, полицейских и десятков добровольцев тоже не дали результата.

Спасатели тщательно исследовали территорию у местной реки, где, по некоторой информации, видели мальчика. Всего за пять суток поисковой операции водолазы совершили 44 погружения под воды, обследовали полкилометра дна реки, а также километр береговой территории вдоль нее.

Также были обследованы несколько заброшенных зданий в городе, складов и даже курятник, куда поисковиков направила местный экстрасенс. Но никаких следов ребенка обнаружено не было.

Сегодня, 12 января, к поиску присоединились военнослужащие. Военные планируют еще раз обследовать реку со специальной аппаратурой.

По факту исчезновения Егора Антонова возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают, что мальчика выкрали и убили.