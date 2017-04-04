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Метро в Санкт-Петербурге снова работает в полноценном режиме. Сегодня, четвертого апреля, городские власти открыли все станции метро, однако днем вновь закрыли, получив анонимное сообщение о готовящемся теракте. К текущему часу питерский метрополитен снова работает в полноценном режиме.

Как работает метро в Санкт-Петербурге 4 апреля: все станции функционируют в полноценном режиме
Фото: сообщество «Лентач» «ВКонтакте»

Сегодня днем питерские правоохранители вынуждены были перекрыть некоторые станции городской подземки. Полиция сослалась на анонимный звонок с сообщением о готовящемся теракте. В частности, сообщалось об угрозе на станции «Достоевской». Станцию эвакуировали, а вход и выход закрыли. Также ограничения были введены на других участках ветки.

К месту происшествия прибыли саперы. А к станции были стянуты отряды полиции, пожарных и медиков. Однако тревога оказалась ложной – взрывного устройства на станции не обнаружили. Днем четвертого апреля питерский метрополитен снова заработал в полноценном режиме. По состоянию на конец рабочего дня все станции всех веток работают в плановом графике. На протяжении дня также вводился усиленный режим работы наземного транспорта.

Напомним, что вчера днем на станции «Сенная» в северной столице России прогремел взрыв. Как рассказали потом полицейские, взрыв являлся терактом, а исполнителем оказался уроженец Киргизии. Его личность уже установлена. Террорист был смертником и погиб на месте происшествия. В настоящий момент следователи допрашивают его родителей.

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