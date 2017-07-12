Капитан Афанасов: военный советник погиб в сирийской провинции Хама

Россия потеряла в Сирии одного из своих военных советников – капитан Николай Афанасов погиб в сирийской провинции Хама. Тело военнослужащего будет доставлено в родную Оренбургскую область – там у него остались жена и трое маленьких детей.

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг выразил соболезнования родным и близким погибшего в Сирии военного советника Николая Афанасова. Покойный обучал в САР правительственные войска, давал им необходимые консультации в рамках своего интернационального долга. К государственной награде Афанасова представят посмертно на родной земле, в Соль-Илецке, а его жене и трем малолетним сыновьям понадобится помощь от государства.

По данным Министерства обороны РФ, террористы устроили минометный обстрел, нарушая режим перемирия, введенный три дня назад, в результате нападения погиб россиянин Николай Афанасов. «Исламское государство», запрещенное в РФ, не учитывает того, что 9 июля этого года был объявлен режим прекращения огня, а США и РФ договорились о начале мирного процесса на юго-западе Сирии. Каждый раз, когда по вине исламских боевиков погибали российские военные, нападения на них совершались не в открытом противостоянии, а исподтишка. Бандиты или обстреливали конвои с помощью, или нападали на палатки с военными медиками, или устраивали теракты. Особенность терроризма в том, что им легче действовать из засады, подкладывать мины или посылать снайперов.

Всего за Сирийскую компанию не на своей земле и не за свою Родину погибли 34 россиянина, о последнем подобном случае сообщалось 3 мая этого года. Тогда думали, что смерти российских военных закончатся на Богдане Деревицком, контрактнике из Братска. Сайт города с прискорбием сообщал о гибели своего уроженца не на своей земле и не на своей войне. Но россияне понимают, что «тыл» в Сирии – понятие размытое, учить войска Башара Асада приходится в «полевых условиях», а «шальную» пулю можно поймать где угодно.