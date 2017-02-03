Кара-Мурза-старший опровергает госпитализацию и отравление сына

Оппозиционер и журналист Владимир Кара-Мурза-старший опровергает факт отравления и тяжелого состояния Владимира Кара-Мурзы-младшего, координатора «Открытой России». Он лучше знает своего сына: Кара-Мурза-младший всю жизнь страдал сердцем, это — очередной сердечный приступ.

Вопреки слухам об отравлении, которые распространяют СМИ, отвезли Владимира Кара-Мурзу-младшего не в токсикологию, а к кардиологам. У него все нормально в целом со здоровьем, но сердце в последнее время начало подводить. Оппозиционер ведет образ жизни, который нельзя назвать здоровым, – он очень много работает и подвергается стрессам, совсем себя не бережет. Владимиру Владимировичу Кара-Мурзе нужен отдых, а не лекарства, по словам отца. Слухи о том, что журналист находится в одной из столичных больниц в тяжелом состоянии, преувеличены. К тому же теща оппозиционера, которая не отходила от зятя в «скорой», сразу после оказания Владимиру помощи уехала в Вашингтон к своей внучке. Получается, там ничего серьезного.

Ранее СМИ писали, что в мае 2016 года Владимир Кара-Мурза-младший обратился в СКР с заявлением об отравлении. То, что он принял за сердечный приступ и проблемы с сосудами, оказалось интоксикацией на фоне болезни почек. Журналист заподозрил предумышленное отравление, но делу хода так и не дали. На сегодня в организме Кара-Мурзы младшего не обнаружено никаких посторонних лекарств или препаратов.