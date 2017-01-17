Карахан Балакеримов и его «танцующий кортеж» нарушал правила дорожного движения

Полиция Москвы проверяет видео, на котором свадебный кортеж мешает машинам проехать и нарушает правила дорожного движения. Женихом, который решил так весело отметить свадьбу, оказался полицейский Карахан Балакеримов, а его брат тесно связан со «стритрейсерами» и Марой Багдасарян. Инцидент имел место летом, но в полицию видео попал только сейчас.

На видео дорогие автомобили сигналят, моргают и не признают никого кроме себя в районе пр. Вернадского. Дорогой «BMW» кортежа новобрачного ехал без номеров, задним ходом – его водитель радостно приветствовал гостей на не мене дорогих машинах. Беспредел на проспекте продолжался до тех пор, пока свадьба не прибыла к ресторану «Яръ». Сейчас, спустя полгода, Карахан Балакеримов заявляет, что его не было за рулем пресловутого черного «BMW», и кто ехал посреди кортежа задним ходом – он не знает. ГИБДД должно быть стыдно обвинять в подобном сотрудника полиции, а на «дорогих гостей» он повлиять не мог – он полицейский, а не ДПСник.

Друг жениха рэпер Dino МС до сих пор отстаивает товарища перед СМИ – Карахана не было в том «танцующем кортеже» во время беспредела на проспекте. В ресторане тоже все прошло спокойно, без драк и дебошей. Но свадебные видео чемпиона ММА Магомеда Исмаилова говорят немного другое – водители иномарок нагло и опасно себя ведут. Они подрезают другие автомобили и «играют в шашечки». «BMW», идущий задним ходом, на кадрах тоже есть. Это — не «все как у простых людей», хотя бизнесмен Лазарь Балакеримов пытается убедить ГБДД в невиновности сына.