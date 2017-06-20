Карелия подростки перевернулись на лодке: поиски троих школьников продолжаются

В Карелии подростки перевернулись на лодке во время прогулки по Ладожскому озеру. По предварительной информации, погибло три ребенка, их поиски продолжаются. В прокуратуре заявили, что двое из пяти школьников, находившихся в этой лодке, смогли самостоятельно добраться до берега.

В прошедший понедельник в Карелии произошел смертельный инцидент с участием подростков. Стало известно, что вечером в Сортавальском районе перевернулась лодка, в которой находилось пятеро детей. В прокуратуре заявили о гибели троих подростков. Пока эта версия лишь предположительная, поиски школьников продолжаются. С родителями несовершеннолетних сейчас работают психологи.

О происшествии спасательные службы узнали около 22:00. На место инцидента сразу выдвинулись инспекторы ГИМС, а также поисковая служба, волонтеры. На лодке, которая плыла по озеру Ладожское, которое находится около населенного пункта Импилахти, находились местные несовершеннолетние жители. Двое из них смогли самостоятельно добраться до берега, у них не выявлены серьезные травмы. Об этом рассказали в администрации района.

Необходимо отметить, годом ранее в Республике произошло ЧП на Сямозере, унесшее жизни 14-и детей. Тогда отдыхающие в оздоровительном лагере решили отправиться в поход по водоему, всего в лодках находилось 47 школьников и четверо взрослых, которые сопровождали их. Причиной инцидента стал шторм, о котором предупреждали местные метеостанции.