Катастрофа самолета в Сочи: спасатели намерены работать до последнего извлеченного тела

Новая Газета» до сих пор ведет репортаж из Сочи, освещая события и спасательные работы. Водолазы уже заявили о своем намерении работать до последнего погибшего, так же они не исключают вскрытие самолета или извлечение его из воды. Пока подняли на поверхность фюзеляж самолета, в котором обнаружили тело пилота Романа Волкова. 12 тел подлежат опознанию, других из моря извлекают по частям.

Информация о том, что люди успели сориентироваться и надеть жилеты, оказалось ложью. Это означало бы наличие выживших, но их не будет. Экипаж за семь минут не мог успеть должным образом организовать людей. На территории спасательной операции на данный момент действует запрет на общение с прессой, так что узнать журналистам СМИ удалось немного. Зато с известиями охотно общаются сочинские волонтеры: они ставят на берегу бухты палатки, жгут костры и караулят тела, которые может вынести волнами. Вода может вынести фрагмент тела, что-то из багажа, обломок самолета. Нечто подобное было десять лет назад, когда разбился борт из Еревана. Дно в районе катастрофы грязное, оно покрыто мусором и илом. К сожалению, в море впадают и местные реки, и стоки городской канализации.

Спасательные работы продлятся до Нового Года, хотя спасать уже некого. Как пишет источник, жить водолазы, в отличие от волонтеров, будут на берегу в палатках. Все, что в процессе работ, будет найдено – доставят под конвоем в поселок Хоста. Водолазами, по словам «Известий», никто не интересуется, даже мэр Сочи. Его действия направлены на родных погибших, их расселение, а спасатели заботятся о себе сами.