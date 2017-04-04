Казахский студент Максим Арышев не являлся террористом-смертником при взрыве в питерском метро

Максим Арышев, предполагаемый террорист-смертник в метро Санкт-Петербурга, оказался не причастен к теракту. Об этом сообщили в казахском Министерстве иностранных дел. Сообщается, что его тело не было обнаружено на месте взрыва.

Молодой казахский студент Максим Арышев изначально считался главным подозреваемым в исполнении террористического акта в питерской подземке. Парень пропал как раз в то время, когда стало известно о терактах в метрополитене. Однако в ходе осмотра места происшествия тело Максима обнаружено не было. Тело предполагаемого террориста-смертника принадлежит гражданину Киргизстана. До текущего времени Арышев считается пропавшим без вести. Дело в том, что и в списке жертв и пострадавших его имя не числится. Но власти не исключают, что он все же мог стать жертвой. Окончательные списки погибших все еще не опубликованы.

Также стало известно, что родители Максима срочно вылетели в Санкт-Петербург. О пропаже студента они ничего не знают. Скорее всего, парень не имеет никакого отношения к произошедшей трагедии, а его пропажа стала стечением обстоятельств. В то же время нельзя исключать и других версий.

Максим Арышев являлся гражданином Казахстана, но учился в питерском университете. С момента трагедии студент перестал выходить на связь, а его страничка в соц. сети перестала быть активной.

Ранее в МИД Казахстана заявили, что граждан страны среди жертв в питерском метро нет. Таким образом, судьба загадочно пропавшего Максима Арышева до сих пор остается неизвестной.