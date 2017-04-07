Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за угрозы теракта

На Киевском вокзале в Москве ищут взрывное устройство. На территории вокзала был обнаружен подозрительный предмет, после чего спецслужбы провели срочную эвакуацию пассажиров, территорию оцепили, а к работе приступили кинологи с собаками.

Очередное сообщение о возможном теракте поступило сегодня днем, седьмого апреля, в столичное отделение МВД. Полиция получила сведения о возможном взрывном устройстве на территории Киевского вокзала. Поводом для тревоги стал обнаруженный на вокзале подозрительный предмет, который пассажиры приняли за бомбу.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, кинологи с собаками, саперы и другие специальные службы, а также скорая помощь. Оперативно было проведена эвакуация всех пассажиров. На данный момент продолжается проверка территории вокзала. Комментариев от официальных источников, в том числе и столичных силовых структур, пока не поступало. Некоторые пассажиры тоже сообщили об эвакуации вокзала в социальных сетях.

Незадолго до сообщения о бомбе на Киевском вокзале в столичную полицию также поступило сообщение об опасности в здании торгового центра «Афимолл». Полицейские источники не сообщили, о какой именно угрозе идет речь, однако здание тоже пришлось срочно эвакуировать, а на месте происшествия работали спецслужбы.

Серия тревожных сообщений поступила в полицию после теракта третьего апреля в Санкт-Петербурге. Особенно много подобного рода сообщений поступает Москве. За последние дни там пришлось эвакуировать и проверить несколько зданий.