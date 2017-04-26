Кирилл Покалюк и другие лица, подозреваемые в совершении насильственных действий сексуального характера над детьми из коррекционной школы, арестованы по постановлению Кировского райсуда Санкт-Петербурга. Каждый из них может быть осужден на 8-15 лет колонии строгого режима.

Сегодня, 26 апреля, Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте пятерых подозреваемых в изнасиловании воспитанников коррекционной школы. По решению суда, под арестом Кирилл Покалюк, Павел Прикащиков, Михаил Елин, Станислав Виноградов и Андрей Соловьев проведут ровно два месяца до предъявления им окончательного обвинения и судебного разбирательства.

По сообщению ИА ТАСС, Следственный комитет России установил, что насильственные сексуальные действия в отношении воспитанников 565-й коррекционной школы, вышеупомянутые лица совершали неоднократно, в период с 2005 по 2010 год. При этом А. Виноградов являлся директором этой школы, Елин — старшим воспитателем, а остальные трое — ее выпускниками. Всем жертвам педофилов не было и 14 лет, таким образом, каждый из преступников может провести за решеткой от 8 до 15 лет.

После громкого скандала в СМИ, разгоревшегося после признания выросших воспитанников коррекционной школы в том, что они являлись жертвами педофилов внутри этого учреждения, Уполномоченная по правам ребенка в России А. Кузнецова направила запрос в прокуратуру Петербурга, где просила произвести тотальные проверки всех сиротских учреждений города. Кузнецова высказала свое возмущение произошедшим и тем, как долго продолжалось издевательство над детьми со стороны людей, которые поставлены государством о них заботиться.