Кирилл Серебренников прокомментировал ситуацию вокруг обысков и уголовного дела

Режиссер Кирилл Серебренников объяснил ситуацию вокруг уголовного дела, обысков и преследований сотрудников «Седьмой студии». Он проходит в качестве свидетеля по делу о хищении, а обвиняют бывшего гендиректора организации и бухгалтера.

Серебренников не стал вдаваться в детали своего ареста, он просто вскользь упомянул в «Фейсбуке», что не мог выйти на связь. «Силовики» забрали у него планшет, компьютер, телефоны. Он не был готов к шумихе вокруг своего имени, но сейчас будет отстаивать своих коллег по «Седьмой студии». Проект «Платформа» состоялся, деньги, выданные «Седьмой студии», ушли на него – 20 миллионов никто не крал.

«Седьмую студию» основал режиссер Кирилл Серебренников, но в хищении бюджетных денег обвинили совсем других людей. Бывшему гендиректору Михаилу Итину и бухгалтеру Нине Масляевой инкриминируют кражу 20 миллионов рублей, в чем Итин отказался признаваться и был отправлен под арест. Бухгалтер решила, что будет разумнее сотрудничать со следствием и давать показания, и потому арестована не была. Серебренников поблагодарил за поддержку всех, кто считал, что он не имеет отношения к данному расследованию.

Худрук театра «Гоголь-центра» заявил, что ему нечего скрывать, правду говорить всегда легко, а все то, что происходит вокруг «Седьмой студии» — «ужасная несправедливость». Кирилл Серебренников отметил, что не понимает, о каких «украденных в течение трех лет миллионах» идет речь.