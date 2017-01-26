Кирилл Усольцев не найден: продолжаются поиски пропавшего в 2013 году мальчика

В Краснокамске до сих пор не нашли 6-летнего ребенка, Кирилл Усольцев пропал в 2013 году. Недавно появилась информация об обнаружении тела мальчика, но следователи города опровергли эту новость.

Утверждается, что сегодня мужчина, которого подозревают в похищении школьницы, признался в убийстве мальчика. Так, по словам Юрия Тиунова якобы сошлось описание ребенка. Данная ситуация не ясна. В действительности мужчина сознался в убийстве маленького мальчика в городе Краснокамск. Но это не говорит, что жертвой убийцы мог стать именно 6-летний Кирилл. Необходимо отметить, что больше нет детей, которые могли бы подойти под описание, так как в то время в городе никто больше не пропадал. В полиции рассказали, что на сегодняшний день формально поиски ребенка продолжаются.

Напомним, Юрий Тиунов недавно был задержан правоохранительными органами. Это произошло по причине похищения 12-летней девочки в Оренбурге. Он возил ее в багажнике, поил коньяком и избивал, после хотел изнасиловать, но благодаря внимательному волонтеру, который участвовал в поисках девочки, преступнику не удалось совершить задуманное. Данное происшествие позволило следователям выйти на опасного педофила. 29-летний мужчина признался в изнасиловании детей и жестоком убийстве. Сообщается, что он изнасиловал двух мальчиков 2011 года рождения, убил 7-летнего ребенка.