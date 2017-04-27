Коллеги из адвокатской коллегии «Делфи», которые вместе работали с убитой в Москве адвокатом Натальей Вавилиной, заявили о том, что им не были известны никакие факты поступающих в адрес убитой женщины угроз. Сама Наталья Вавилина, занимающаяся адвокатской практикой, была убита в Москве 26 апреля.

В собственной квартире 26 апреля была застрелена в Москве адвокат Наталья Вавилина. По словам коллег и ближайшего окружения, в последнее время спектр работы женщины был разноплановый, она представляла интересы разных субъектов, но угроз в ее адрес не поступала. По крайней мере, по словам коллег, им не были известны такие факты.

По предварительной версии правоохранительных органов, адвоката застрелил неизвестный мужчина, который следовал за женщиной вплоть до квартиры, в которой и расстрелял ее в упор. Женщина от полученных травм скончалась.