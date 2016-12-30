Командир Ту-154 успел сообщить о падении

Перед крушением командир лайнера Ту-154 Рома Волков успел передать о непростой ситуации. Об этом сообщает издание «Meduza», ссылаясь на доклад Сергея Байнетова, который занимает должность начальника службы полетной безопасности.

Во время пресс-конференции он поведал, что общение продолжалось около десяти секунд. Исходя из слов командира, Волков указывал о создании нештатной ситуации. Представитель Министерства обороны прокомментировал расшифровку речевого самописца. Необходимо отметить, что Николай Панков, занимающий должность заместителя министра обороны, заявил, что данные появились в виртуальной сети без ведома правительства, поэтому инцидент планируют расследовать. Благодаря полученным переговорам из самописца версия со взрывом было отброшена, так как теракт не является возможной причиной крушения данного лайнера.

Напомним, ранее сообщалось, что окончательные результаты расследования авиакатастрофы станут известны в начале наступающего года. Также планируется, что в это же время завершат генетические экспертизы тел и фрагментов тел жертв крушения. Со дня трагедии в Сочи прошло 5 дней, но неравнодушные люди продолжают нести цветы и свечи к импровизированным мемориалам по всей стране.